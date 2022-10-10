Светлаков в эфире шоу «Маска. Танцы» высмеял Билана

Светлаков в эфире шоу «Маска. Танцы» высмеял Билана
Фото: скриншот "На ком женился Сергей Светлаков спустя полгода после развода"

Актер Сергей Светлаков пошутил про певца Диму Билана в эфире шоу «Маска.Танцы».

В шоу «Маска.Танцы», которое идет на СТС, члены жюри угадывают, кто из знаменитостей скрывается под костюмами.

Светлаков стал одним из членов жюри проекта. В первом выпуске судьи пытались угадать, кто скрывается в костюме Сатурна. Прозвучали предположения, что в этом образе выступает Билан. Светлаков пошутил, что «Дима бывает иногда сказочный, и после этого скандалы всякие получаются!» , пишет Вокруг ТВ.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что звезда «Универа» Арарат Кещян перенес тяжелую операцию.

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