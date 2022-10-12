Смольный повысил уровень минимальной зарплаты в Петербурге до 23,5 тысяч рублей

С 1 октября минимальная заработная плата петербуржцев увеличится до 23500 рублей, что на 33% выше уровня регионального прожиточного минимума.

По данным пресс-службы Смольного, с 1 октября 2022 года минимальная заработная плата в Петербурге увеличится на 2 тысячи рублей и составит 23500 рублей. Таким образом, новая сумма на 33% превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения. Напомним, в 2022 году в Петербурге он составляет 15779 рублей.

В Смольном подчеркнули, что экономические показатели Северной Столицы 2022 года превзошли пандемийные, несмотря на сложную обстановку и санкции. Кроме того, уровень безработицы в Петербурге оказался одним из самых низких в стране — на конец сентября он составлял 0,55%. Для сравнения, в сентябре 2021 года этот показатель был 0,83%.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербургский фонд помощи раненым получил стипендии от 70 академиков и членов РАН.