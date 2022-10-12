Киану Ривз, Джейсон Стэйтем и Марго Робби появились в российском дипфейк-сериале на YouTube

На YouTube появился первый российский сериал с использованием технологии deepfake. В нем засветились лица голливудских кумирова миллионов — Киану Ривза, Джейсона Стэйтема и Марго Робби.

На платформе YouTube вышел первый в россии сериал с дипфейками Джейсона Стэйтема, Киану Ривза и Марго Робби в главных ролях. Сериал был произведен Agenda Media Group. Проект обрел каламбурное название «ПМЖейсон».

Благодаря нейросетям голливудские актеры оказались в российских локациях. Согласно сценарию, герой Стэйтема уже пятый год живет в России и готовится отметить свой юбилей. В честь такого события к нему приезжают его самые близкие друзья — Киану Ривз, Марго Робби и Роберт Паттинсон.

Директор Agenda Media Group Алексей Парфун отметил, что выпуск такого сериала вполне законен, поскольку наложение лиц киноактеров с задействованием технологии deepfake не запрещено законом, если дипфейки не порочат честь, достоинство и репутацию личности.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Брюс Уиллис опроверг продажу прав на свой цифровой облик российский компании Deepcake.