В Петербурге за сентябрь резко упали в цене лук и картофель

В первый месяц осени в Петербурге и Ленобласти снизилась стоимость на основные огороднические культуры. Отказались дешеветь и продолжили расти в цене только огурцы.

По информации Управления Федеральной службы статистики по Петербургу и Ленобласти, в сентябре главные овощи продуктовой корзины петербуржца продолжили дешеветь. такая динамика весьма характерна для сезона сбора урожая.

Так, за месяц картофель стал доступнее сразу на 22% — килограмм в Ленобласти можно было купить за 26 рублей 55 копеек. Сильнее прочих овощей подешевел лук. Он сбросил в цене сразу 34,5% и достиг средней цены в 27 рублей 75 копеек.

Капуста подешевела почти на 7%, свекла почти на 11%, а морковь на 20%. Подорожали лишь огурцы, которые в сентябре начали стоить на 15,2% дороже.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге могут подскочить цены на бананы.