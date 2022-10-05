В Петербурге могут подскочить цены на бананы

С начала 2022 года Эквадор недопоставил в Россию около 4,54 млн ящиков бананов из-за геополитической ситуации. Потеря этих поставок может спровоцировать рост цен на желтый фрукт в России.

По данным РБК, ассоциация экспортеров бананов Эквадора оценила потери в поставках бананов на фоне военного конфликта на Украине. Так общие потери в поставках бананов в Россию оцениваются в 4,91 млн ящиков — один ящик равен 18,14 кг.

Всего в 2022 году Эквадор поставил в Россию на 4,54 млн ящиков меньше месячного экспортного потенциала, который мог бы быть на этом рынке в бесконфликтной ситуации. Стоит отметить, что экспорт бананов в Россию упал в результате введенных западными странами санкций, которые затронули логистику и банковский сектор.

Так в Петербурге, основном российском порту, куда доставляются бананы, несетевая розница столкнулась с нехваткой желтых фруктов у оптовых поставщиков. Все дело в неурожае у производителей, уходом фермеров с рынка и снижением количества удобрений.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцам посоветовали налегать на хурму для борьбы с сезонной хандрой и вирусами.