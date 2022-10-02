Петербуржцам посоветовали налегать на хурму для борьбы с сезонной хандрой и вирусами

Петербуржцам посоветовали налегать на хурму для борьбы с сезонной хандрой и вирусами
Фото: Baltphoto / Ольга Андросова
В Древней Греции хурму называли «плодом богов» за ее удивительные целебные свойства вкупе с вкусной, десертной мякотью. Петербуржцам стоит обратить внимание на этот сезонный фрукт, особенно тем, кто озабочен своей фигурой, здоровьем и самочувствием.
По информации Иносми, жителям Петербурга рассказали, чем так ценна хурма и почему ее особенно важно есть в осенний период. В первую очередь, хурму следует употреблять людям, склонным к простудам, поскольку она хорошо поддерживает иммунитет и богата витаминами В1, В2, В3 и С — он увеличивает выработку лейкоцитов, которые активно сражаются с инфекциями и всякой патогенной флорой.
Кроме того, хурма крайне богата клетчаткой и защищает от болезней пищеварительной системы благодаря содержанию полифенолов. Несмотря на то, что хурма — калорийный продукт, с ее помощью можно легко похудеть, поскольку этот фрукт улучшает метаболизм жиров в организме.
Следующее преимущество осеннего лакомства состоит в продлении молодости. Хурма препятствует появлению морщин и общему старению благодаря высокой концентрации антиоксидантов. Кроме того, люди, пристрастившиеся к хурме, зачастую имеют более здоровые сердца — «плод богов» на 18% снижает риск смерти от сердечных заболеваний.
Ранее Gazeta.SPb писала, что Дерматолог Налбандян рассказала, как ухаживать за кожей осенью.
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