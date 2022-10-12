Миллиардер Илон Маск выпустил парфюм «Сгоревшие волосы»

Миллиардер Илон Маск выпустил парфюм &#171;Сгоревшие волосы&#187;
Фото: unsplash

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск представил «аромат отвратительного желания».

Миллиардер Илон Маск объявил в соцсетях, что стал парфюмером — бизнесмен представил свой первый парфюм с названием Burnt Hair или «Сгоревшие волосы». Маск назвал свой новый аромат лучшим в мире и отметил, что недоумевает, почему раньше не додумался до его создания.

«С таким именем, как у меня, мое появление в парфюмерном бизнесе было просто неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся этому?!» — поделился эмоциями предприниматель.

Распространением парфюма с запахом сгоревших волос занялась компания Boring Company, основанная самим Маском. Стоимость одного флакона составляет $100, что эквивалентно примерно 6,5 тыс. руб. На сайте организации Burnt Hair описывается как «аромат отвратительного желания».
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в России могут снова заработать магазины косметики и парфюмерии бренда Dior.
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