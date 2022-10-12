Миллиардер Илон Маск выпустил парфюм «Сгоревшие волосы»

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск представил «аромат отвратительного желания».
Миллиардер Илон Маск объявил в соцсетях, что стал парфюмером — бизнесмен представил свой первый парфюм с названием Burnt Hair или «Сгоревшие волосы». Маск назвал свой новый аромат лучшим в мире и отметил, что недоумевает, почему раньше не додумался до его создания.
«С таким именем, как у меня, мое появление в парфюмерном бизнесе было просто неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся этому?!» — поделился эмоциями предприниматель.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в России могут снова заработать магазины косметики и парфюмерии бренда Dior.