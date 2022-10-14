До ноября все петербургские фонтаны уйдут в спячку

До ноября все петербургские фонтаны уйдут в спячку
До ноября все петербургские фонтаны уйдут в спячку. Фото: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Уже к 17 октября в Петербурге планируется законсервировать все фонтаны, а до 31 октября специалисты проведут все необходимые работы и подготовку к зиме.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, всего за 2022 год в Петербурге отработали 76 фонтанов, которые находятся в ведении ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга». Также были задействованы 3 фонтанных комплекса.

До начала ноября специалисты полностью сольют воду из гидротехнической системы, очистят фонтан от мусора, демонтируют насадки и светильники.

В настоящее время уже законсервированы фонтанные комплексы на Московской площади, на площади Ленина у Финляндского вокзала, а также светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, «Крестики-нолики» в Сестрорецке.

В 2022 году в рамках сформированной программы возрождения и реконструкции городских фонтанов было восстановлено 10 гидротехнических сооружений. Реализация программы будет продолжена и в 2023 году, заверили в Смольном. Сейчас в хозяйственном ведении предприятия находится 112 фонтанов, часть из них были переданы на баланс предприятия в нерабочем состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге к зимнему сезону подготовили 18 «снежных» пунктов. Также были определены земельные участки для временного складирования снега, этой зимой их количество увеличили до 17.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" зима новости СПб фонтаны


 

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