Найден подрядчик, который отремонтирует Дом Зингера в Петербурге почти за 100 млн

Найден подрядчик, который отремонтирует Дом Зингера в Петербурге почти за 100 млн. Фото: Baltphoto

Найден подрядчик, который отремонтирует Дом Зингера в Петербурге почти за 100 млн. Фото: Baltphoto

Договор на ремонт помещений в Доме Зингера на Невском проспекте собираются заключить с компанией «Содействие».

На сайте госзакупок появилась документация, согласно которой указанная фирма стала единственным участником конкурса. По условиям тендера начальная стоимость контракта составляет 99,4 миллиона рублей.

Так, подрядчик должен будет обновить четыре помещения на двух этажах здания, а именно: очистить все керамические изразцы, нанести сусальное золото на гипсовые элементы декора, воссоздать мраморную облицовку.

Кроме того, фирма проведет реставрацию поверхности, мебели, деревянных дверей и окон. Предполагается, что ремонт будет завершен до 30 ноября 2022 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге проведут капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Политехническая». Работы стартуют с 1 декабря.