Петербургская полиция объяснила, причастна ли она к облавам на резервистов в городе

Петербургская полиция объяснила, причастна ли она к облавам на резервистов в городе
Петербургская полиция объяснила, причастна ли она к облавам на резервистов в городе. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция Петербурга прокомментировала распространяющуюся в сети информацию об облавах на резервистах в парадных жилых домов. По словам сотрудников МВД, повестками они не занимаются.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти «Мойке78» опровергли информацию и назвали ее несоответствующей действительности. Утверждается, что задача с вручением повесток находится вне компетенции органов внутренних дел.

Подчеркивается, что полицейские отвечают за охрану и обеспечение общественного порядка.

До этого петербуржцы утверждали, что встречали, предположительно, полицейских ранним утром, которые поджидали резервистов и вручали им повестки у парадных. Подобные случаи фиксировались в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк» в Калининском районе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появление сотрудников военного комиссариата и полиции в парадных жилых домов объяснили в администрации Калининского района.

мвд новости СПб призыв резервисты частичная мобилизация


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В зоне строящегося медкоплекса Всеволожского района теперь можно ...
Петербургская полиция объяснила, причастна ли она к облавам на резервистов ...
Путин заявил, что частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель
Найден подрядчик, который отремонтирует Дом Зингера в Петербурге почти за 100 млн
В Гатчинском районе парня избили до разрыва селезенки и отбили ему почки ...
В воскресенье новый циклон с запада испортит погоду в Петербурге
В Петербурге мальчик на электросамокате попал под колеса иномарки и получил ...
В Петербурге среди активистов определены 35 номинантов в премии «Город ...