Петербургская полиция объяснила, причастна ли она к облавам на резервистов в городе

Петербургская полиция объяснила, причастна ли она к облавам на резервистов в городе. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургская полиция объяснила, причастна ли она к облавам на резервистов в городе. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция Петербурга прокомментировала распространяющуюся в сети информацию об облавах на резервистах в парадных жилых домов. По словам сотрудников МВД, повестками они не занимаются.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти «Мойке78» опровергли информацию и назвали ее несоответствующей действительности. Утверждается, что задача с вручением повесток находится вне компетенции органов внутренних дел.

Подчеркивается, что полицейские отвечают за охрану и обеспечение общественного порядка.

До этого петербуржцы утверждали, что встречали, предположительно, полицейских ранним утром, которые поджидали резервистов и вручали им повестки у парадных. Подобные случаи фиксировались в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк» в Калининском районе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появление сотрудников военного комиссариата и полиции в парадных жилых домов объяснили в администрации Калининского района.