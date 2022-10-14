В зоне строящегося медкоплекса Всеволожского района теперь можно пользоваться сетью LTE

В зоне строящегося медкоплекса Всеволожского района теперь можно пользоваться сетью LTE
В зоне строящегося медкоплекса Всеволожского района теперь можно пользоваться сетью LTE. Фото: Unspalsh

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» на территории всех российских регионов специалисты предоставили доступ в интернет образовательным, медицинским учреждениям, а также зданиям местных администраций и многим другим объектам. Теперь это возможно даже на строительной площадке.

Так, в поселке Белоостров во Всеволожском районе Ленинградской области в зоне строящегося высокотехнологичного многопрофильного медицинского комплекса появилась мобильная сеть LTE. В компании МегаФон отметили, что у более чем двух тысяч строителей теперь появится возможность пользоваться мобильным интернетом, скорость которого будет достигать до 200 Мбит в секунду. Об этом пишет «МК в Питере».

Благодаря новой сети можно бесперебойно пользоваться цифровыми сервисами для строителей и инженеров на объекте из-за того, что она покрывает все диапазоны в зоне инфраструктуры.

По словам директора МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимира Бакалова, строители теперь смогут внедрять цифровую инфраструктуру в свои производственные процессы.

LTE Информационная инфраструктура ленобласть мегафон


 

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