Погода в Петербурге 15 октября выйдет за рамки климатической нормы

В Санкт-Петербурге температура воздуха 15 октября окажется выше нормы.

Синоптик Михаил Леус рассказал петербуржцам, чем их удивит погода 15 октября. По словам синоптика, сегодня метеорологические условия в Северной столице будет определять передняя часть обширного атлантического циклона — его немецкие метеорологи окрестили именем «Эльке» или «Elke».

Благодаря циклону в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода. Также в первой половине дня местами пройдут дожди.

«Температура воздуха +11…+13°, по области +9…+14°, такие значения на 3-4° превысят рамки климатической нормы. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», — отметил Михаил Леус.

На следующий день, в воскресенье, к вечеру усилится ветер, дождей станет больше, а температура поднимется еще на несколько градусов.

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