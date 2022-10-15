«Мы с Абдуловым просто хохотали»: петербургская актриса Анна Ковальчук рассказала об отношениях между артистами на съемках «Мастера и Маргариты»

Анна Ковальчук поделилась воспоминаниями о роли в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». По ее словам, ходили слухи, что на съемках все мужчины были от нее без ума.

По информации Starhit, 45-летняя Анна Ковальчук прославилась не только благодаря роли Марии Швецовой из сериала «Тайны следствия», но и благодаря роли Маргариты в культовом сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».

Сложнее, чем сняться обнаженной и почувствовать тяжелейший образ, актрисе предстояло только стать сценическим партнером для таких великих артистов, как Олег Басилашвили и Александр Абдулов.

«Когда я сейчас встречаюсь в кадре с каким-то великим артистом, то я будто первокурсница, нервничаю, начинаю заикаться, переживаю. А тогда, когда снималась с Басилашвили и Абдуловым, мне казалось, что я невероятно перспективна, красива, хороша», — поделилась откровением Ковальчук.

В то время слухи о съемках сериала широко расходились среди фанатов. Общественность делилась догадками о том, что молодая звезда театра имени Ленсовета, вскружила голову всем мужчинам на площадке. Позже эти слухи не подтвердились, хотя, по словам самой Ковальчук, ей действительно многие оказывали знаки внимания, в том числе знаменитые партнеры по площадке.