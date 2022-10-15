Россиянам посоветовали перепроверить ИЛС для правильного формирования будущей пенсии

Доцент ВШЭ Дзгоева рекомендовала гражданам России проверять ИЛС — индивидуальный лицевой счет, чтобы избежать ошибок пенсионных начислений.

По информации агентства «Прайм», эксперт в области права Фатима Дзгоева посоветовала россиянам проверять свой индивидуальный лицевой счет (ИЛС), чтобы своевременно обнаружить нестыковки. Именно на этом счете аккумулируется вся информация о пенсионных правах и накоплениях.

Выписка с ИЛС нужна также и для того, чтобы проверить учтенный стаж, сведения о накопительной части пенсии, пенсионные баллы. По словам Дзгоевой, таким образом человек сможет найти и исправить ошибки, чтобы через несколько лет воспользоваться пенсионными правами в полном объеме.

Запросить выписку со своего ИЛС может любой человек несколькими способами. Легче всего это сделать через портал Госуслуги или сайт Пенсионного фонда России. Запрос сформируется автоматически. Кроме того, можно получить выписку путем личного обращения в МФЦ или любое отделение ПФР.

Если в ИЛС обнаружилась ошибка, нужно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением о внесении уточнений в индивидуальный лицевой счет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в следующем году индексация пенсий неработающих пенсионеров превысит инфляцию.