В следующем году индексация пенсий неработающих пенсионеров превысит инфляцию

Пожилые неработающие россияне в 2023 году будут получать пенсию, проиндексированную на 2,6 процентных пункта выше, чем показатель инфляции.

В среднем выплаты пенсионерам с 2023 года вырастут на 1 тысячу рублей, учитывая летнюю индексацию размер пособий превысит индексацию на 2,6 процентных пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление замминистра труда и социальной защиты РФ Андрея Пудова.

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов он подчеркнул, что сформированные расходы бюджета фонда позволяют увеличить с 1 января 2023 и 2024 годов размеры страховых пенсий неработающих пенсионеров. По словам Пудова, в результате совокупная индексация, учитывая индексацию на 10% за июнь, получится выше инфляции.

До этого министр труда и социальной защиты Антон Котяков утверждал, что страховые пенсии за 2022 год увеличатся более чем на 15%, а средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров к 2023 году достигнет 21 864 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга начальница одного из отделений «Почты России» получала пенсию и выплаты за петербуржцев.