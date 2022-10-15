Домушник на Черняховского по строительным лесам прокрался в квартиру и вынес ноутбуков почти на 200 тысяч рублей

Домушник на Черняховского по строительным лесам прокрался в квартиру и вынес ноутбуков почти на 200 тысяч рублей
Фото: Мойка78/Николай Овсянников

В Центральном районе Петербурга реставрация фасада здания сыграла на руку домушнику, забравшемуся по строительным лесам в квартиру с ноутбуками.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 14 октября в полицию обратилась петербурженка с заявлением о том, что неизвестный сломал стеклопакет и проник в ее квартиру на улице Черняховского.

Правоохранители выяснили, что взломанная квартира располагалась на 4 этаже 6 этажного дома. При этом на фасаде дома были расположены строительные леса. Злоумышленник вынес из квартиры три ноутбука Asus, Dell и Lenovo и три рюкзака.

Материальный ущерб от действий преступника составил 190 тысяч рублей. С места преступления изъяли отпечатки пальцев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что квартиру жительницы Выборгского района пытались поджечь через разбитое окно.

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