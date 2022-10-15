Труп с разбитым виском и перерезанным горлом привел правоохранителей Ленобласти к своим возможным убийцам

В Тосненском районе Ленобласти мужчине в ходе пьяной ссоры перерезали горло неизвестные агрессоры — их задержали после того, как нашли труп мужчины в четырех метрах от их машины.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Ушаки мужчину ранили в шею ножом.

Прибывшие на место происшествия правоохранители опросили местного жителя, который пояснил, что он распивал спиртные напитки вместе с тремя малознакомыми мужчинами, после чего на фоне внезапно возникшего конфликта один из гостей квартиры во время драки получил ножевое ранение в шею. Опрашиваемый сразу же ушел к себе домой, откуда и вызвал сотрудников полиции.

Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили, что дверь в злополучную квартиру была открыта, в самой квартире никого не было, но по обстановке вокруг были заметны следы борьбы и пятна вещества бурого цвета.

Через несколько часов патрулировавший местность экипаж в СНТ «Гутлов ручей» обнаружил Nissan, в четырех метрах от которого лежал труп неизвестного мужчины с ножевым ранением верхней трети шеи справа и рассеченной раной теменной области.

В результате правоохранители в том же поселке задержали двоих безработных мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Выяснилось, что оба мужчины были судимы по разным статьям УК РФ, включая умышленные уничтожение или повреждение имущества, хранение наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и т.д.

Труп осмотрели и направили в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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