На стройке в Калининском районе рабочий вспорол арматурой живот своему коллеге

На стройке в Калининском районе рабочий вспорол арматурой живот своему коллеге. Фото: Pxhere

На стройке в Калининском районе рабочий вспорол арматурой живот своему коллеге. Фото: Pxhere

Драка между мужчина произошла на строительной площадке, которая располагается на улице Академика Константинова, 1. Пострадавшего мужчину госпитализировал в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPB, о раненом рабочем сообщили 13 октября около 12:50. Правоохранители на указанной территории строительной площадки ЖК «Наука» обнаружили 25-летнего пострадавшего гражданин Таджикистана. Ему диагностировали колото-резанное проникающее ранение передней брюшной стенки с повреждением восходящего отдела ободочной кишки.

Известно, что строитель работает на компанию ООО «Трест» и временно зарегистрирован в Петербурге. Врачи забрали гражданина в больницу № 3.

В тот же день на территории строительной площадки удалось задержать подозреваемого, которым оказался 20-летний гражданин Таджикистана. Он тоже работает на компанию ООО «Трест» и имеет временную регистрацию.

По версии следствия, около 12:40, находясь на строительной площадке, во время внезапной ссоры мужчина металлической арматурой ударил в живот пострадавшего и скрылся с места происшествия.

С места преступления изъяли дополнительно 3 ножа и канцелярский нож. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрание меры пресечения.

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