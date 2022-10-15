В Петербурге задержали выхватывающего у школьников телефоны подростка из Таджикистана

В Петербурге задержали выхватывающего у школьников телефоны подростка из Таджикистана
Фото: unsplash

В Невском районе Петербурга молодой злоумышленник силой отнял дорогие телефоны у школьников. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 25 сентября около 20:50 у дома 20 по улице Коллонтай неизвестный преступник, применив физическую силу, похитил у двух школьников телефоны Iphone и Xiaomi, общей стоимостью в 53 00 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома по проспекту Большевиков по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 16-летнего юношу из республики Таджикистан, стоящем на миграционном учете и приехавшем в Россию с целью работы.

По факту преступления следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статье 161 УК РФ (грабеж).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Невском районе молодой человек в спортивных штанах отнял телефон у шестиклассника и скрылся.

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