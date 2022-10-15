Букингемский дворец хочет незаметно убрать слово «консорт из титула супруги Карла III

Зарубежные источники уточняют, что все супруги королей в современной истории Великобритании носили упрощенный титул. Исключение было сделано лишь для Камиллы, которая добровольно взяла титул королевы-консорта в знак уважения к общественному мнению.

СМИ уверяют, что окружение Карла III и его супруги уже привыкли к ее титулу, поскольку общество и пресса игнорируют ее официальный титул и называют ее просто королевой Камиллой. Ожидается, что сокращенный титул королевы, уже принятый в обществе, станет официальным к моменту коронации в мае 2023 года.