Букингемский дворец хочет незаметно убрать слово «консорт из титула супруги Карла III

Из титула супруги Карла III могут под шумок коронации в 2023 году незаметно убрать слово «консорт».
По информации зарубежных СМИ, Букингемский дворец хочет незаметно убрать слово консорт из титула супруги нового короля Великобритании Карла III Камиллы до их коронации в 2023 году. Напомним, что ранее представители дворца сообщили, что церемония коронации состоится 6 мая 2023 года. Вместе с Карлом коронуют и его супругу, королеву-консорта Камиллу.
Зарубежные источники уточняют, что все супруги королей в современной истории Великобритании носили упрощенный титул. Исключение было сделано лишь для Камиллы, которая добровольно взяла титул королевы-консорта в знак уважения к общественному мнению.
СМИ уверяют, что окружение Карла III и его супруги уже привыкли к ее титулу, поскольку общество и пресса игнорируют ее официальный титул и называют ее просто королевой Камиллой. Ожидается, что сокращенный титул королевы, уже принятый в обществе, станет официальным к моменту коронации в мае 2023 года.
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