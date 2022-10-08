Вопреки судам и трауру: папарацци заметили в Санта-Барбаре веселящихся Меган Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принца Гарри заметили на концерте американского певца в Санта-Барбаре. Супруги веселились на полную, несмотря на недавнюю смерть Елизаветы II и грядущие суды.

По информации зарубежных СМИ, Меган Маркл и принц Гарри попали в объективы папарацци во время концерта Джека Джонсона в Санта-Барбаре. Герцоги Сассекские наблюдали за происходящим на сцене с вип-зоны — супруги танцевали и обнимали друг друга.

Концерт скандальная чета покинула порознь: Меган уехала домой в районе восьми вечера, а Гарри — спустя один час. Такое легкое отношение к жизни не могло не удивить публику, поскольку ранее стало известно об иске принца Гарри к британскому издательству Associated Newspapers, выпускающему газету-таблоид Daily Mail. Герцог обвинил журналистов во вмешательстве в личную жизнь.

В свою очередь, Меган Маркл продолжает разбирательства со своей сводной сестрой Самантой — та подала на Маркл в суд, обвинив в клевете и потребовав с нее компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч фунтов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Меган Маркл и принц Гарри отреагировали своей фотографией на портрет Карла III в кругу семьи.