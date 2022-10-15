К лету 2023 года в парке «Сосновка» появится новая уличная мебель и свежее гравийное покрытие

Парк «Сосновка» в Петербурге благоустроят к началу лета 2023 года. В частности, участок «Шахматного клуба» получит новую уличную мебель, мощение и покрытие.

По данным пресс-службы ГАТИ, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на благоустройство участка парка «Сосновка».

«К лету 2023 года парк «Сосновка» станет ещё комфортнее. Участок «Шахматного клуба», недалеко от «Банки сгущенки», получит новую уличную мебель, мощение и обновлённое песчано-гравийного покрытие», — отметили в ГАТИ .

Реконструкцию участка планируют завершить до 31 мая 2023 года.

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