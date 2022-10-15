Российская компания создала первые в мире протезы пальцев, управляемые оптическими сигналами

Российские инженеры создали первые в мире протезы пальцев с естественным управлением движениями.

По информации Газеты.ru, российская компания «Моторика» разработала протезы пальцев, управляемые с помощью естественных сигналов от мышц кисти. Аналогов такому изобретению в мире еще не придумали.

В таком протезе каждый палец имеет свою степень свободы, в то время как все остальные протезы для людей с ампутированными пальцами поддерживают управление только одной степенью свободы: сгибание или разгибание, сжатие или расслабление, поворот направо или налево.

«Протезы с пятью степенями свободы, то есть по одной на каждый палец, уже существуют на рынке, но управление ими привычными тяговыми или бионическими методами с помощью ЭМГ не дает нужного качества и отзывчивости. Наш подход основан на использовании оптических сигналов, что значительно расширяет признаковое пространство для системы управления», — объяснил генеральный директор «Моторики».

Компания проведет 2-3-х месячное клиническое исследование, в котором примет участие девять москвичей. Участники исследования станут первыми в мире людьми, которые смогут управлять роботизированной рукой с помощью естественных команд.

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