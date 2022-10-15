Недостаток санкционной российской березы в Европе привел к росту цен на туалетную бумагу

ЕС столкнулся с подорожанием туалетной бумаги из-за запрета на экспорт березы из России. Кроме того, подорожавшая бумага стала еще и жесткой.

По информации чешских СМИ, запрет на экспорт российском березы, введенный в ответ на очередные санкции Запада, привел к дефициту и резкому подорожанию туалетной бумаги в мире. Дело в том, что именно березовая целлюлозная масса необходима для производства мягкой туалетной бумаги.

Стоит отметить, что нехватка целлюлозы возникла еще в период пандемии коронавируса из-за локальных перебоев в поставках. Сейчас запрет на экспорт березы привел к тому, что конечная продукция резко взлетела в цене и ухудшилась в плане качества.