Недостаток санкционной российской березы в Европе привел к росту цен на туалетную бумагу

Недостаток санкционной российской березы в Европе привел к росту цен на туалетную бумагу
Фото: unsplash

ЕС столкнулся с подорожанием туалетной бумаги из-за запрета на экспорт березы из России. Кроме того, подорожавшая бумага стала еще и жесткой.

По информации чешских СМИ, запрет на экспорт российском березы, введенный в ответ на очередные санкции Запада, привел к дефициту и резкому подорожанию туалетной бумаги в мире. Дело в том, что именно березовая целлюлозная масса необходима для производства мягкой туалетной бумаги.
Стоит отметить, что нехватка целлюлозы возникла еще в период пандемии коронавируса из-за локальных перебоев в поставках. Сейчас запрет на экспорт березы привел к тому, что конечная продукция резко взлетела в цене и ухудшилась в плане качества.
Помимо дефицита российской древесины, ситуацию усугубили и временные остановки производства в Финляндии, Испании, Бразилии. Ослабить кризис Европа сможет лишь к середине следующего года, когда заработают предприятия в Уругвае и Чили.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что удар Запада по горнорудной отрасли России потрясет весь металлургический мир.
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