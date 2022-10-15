Ученые из Оксфорда опровергли стереотип о плохой памяти золотых рыбок

Исследователи из Оксфордского университета доказали, что золотые рыбки обладают отличной памятью на расстояние.

По информации зарубежных СМИ, ученые Оксфордского университета провели исследование, которое показало, что золотые рыбки прекрасно запоминают расстояние. Рыбки смогли точно оценить свой путь и отследить, как далеко они проплыли.

“Забывчивые люди говорят, что у них ум, как у золотой рыбки, но это несправедливо. Золотые рыбки явно не глупы, поскольку у них хорошая память на расстояние, основанная на потоке объектов, проплывающих мимо по мере их плавания, например, полос на аквариумах”, — отметила возглавлявшая эксперимент исследователь Аделаида Сибо.

В эксперименте участвовали золотые рыбки Коко и Баббл, которые получали лакомство, если проплывали расстояние в 70 сантиметров. Затем их учили проплывать нужное расстояние и останавливаться, если они видели, что кто-то машет рукой над аквариумом.

Даже когда этот эксперимент закончился, рыбы все еще помнили и останавливались, когда проплывали нужное расстояние, хотя вкусного вознаграждения уже не было. Так исследователи обнаружили, что рыбам важно понимать расстояние, чтобы найти дом после похода за пищей или запомнить, где искать укрытие в случае опасности

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