Приговоренная к смерти за убийство мужей Черная Вдова попросила суд Киото пересмотреть ее дело

Суд по делу японки начался в июне 2017 года, а смертный приговор был вынесен в ноябре того же года. Женщину подозревали в убийстве более 10 мужчин, однако из-за времени, прошедшего с момента убийств, и недостаточности улик до суда дошли только четыре дела.