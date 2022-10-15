Приговоренная к смерти за убийство мужей Черная Вдова попросила суд Киото пересмотреть ее дело

Приговоренная к смерти за убийство мужей Черная Вдова попросила суд Киото пересмотреть ее дело
Фото: unsplash
Японская убийца по прозвищу Черная Вдова попросила суд пересмотреть ее дело.
По информации РИА Новости, приговоренная в 2017 году к смертной казни по обвинению в убийстве четырех мужчин ради наследства 75-летняя японка Тисако Какэхи попросила окружной суд Киото пересмотреть ее дело.
Женщина использовала для своих убийств цианистый калий, за что получила прозвище Черная Вдова. В Японии Тисако часто сравнивают с персонажем детективного романа «Профессиональная вторая жена» — ее жертвами, как правило, тоже становились пожилые вдовцы.
После смерти супругов в руки Тисако Какэхи в общей сложности перешло около 1 миллиарда иен — примерно 10 миллионов долларов по курсу того времени).
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что труп с разбитым виском и перерезанным горлом привел правоохранителей Ленобласти к своим возможным убийцам.
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