Американское правительство попробует улучшить светоотражение атмосферы Земли для замедления глобального потепления

Американское правительство попробует улучшить светоотражение атмосферы Земли для замедления глобального потепления
Фото: unsplash

Власти США изучат возможность «остудить» Землю, усилив светоотражающие способности планеты.

По данным зарубежных СМИ, правительство США приступит к пятилетнему плану исследований по измению отражающей способности атмосферы Земли для снижения негативного эффекта от глобального потепления. Такие разработки входят в рамки так называемой «солнечной геоинженерии».

План исследований предусматривает оценку последствий потенциального вмешательства в климат, включая распыление специальных аэрозолей в стратосфере для отражения солнечного света в космос. Несмотря на то, что некоторые технологии действительно могут нанести вред окружающей среде и здоровью людей, человечеству все же придется выбирать между таким вредом и катастрофическим перегревом всей планеты из-за парникового эффекта.

Самым опасным из предложений является распыление диоксида серы в атмосфере — по такому же принципу планету охлаждает взвешенный в воздухе пепел от извергающегося вулкана. Вещество может помешать восстановлению озонового слоя, а в перспективе вернется на Землю в виде кислотного дождя и вызовет многочисленные респираторные заболевания у людей.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что ученые из Оксфорда опровергли стереотип о плохой памяти золотых рыбок.

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