В Адмиралтейском районе Петербурга воспламенилась Усадьба Демидовых

В Адмиралтейском районе Петербурга воспламенилась Усадьба Демидовых
В Адмиралтейском районе Петербурга воспламенилась Усадьба Демидовых. Фото: "Яндекс.Карты"

Накануне вечером, 15 октября, в центре Петербурга произошел пожар. Специалисты тушили здание Усадьбы Демидовых.

Около 20:03 в субботу спасателям поступило сообщение о пожаре в Адмиралтейском районе, в переулке Гривцова, 1/64. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

По прибытию на место выяснилось, что горит двухэтажное здание размером 15х40 метров. Огонь успел распространиться на площади 60 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось в 20:48. На месте произошедшего работали 5 единиц техники от МЧС и 25 человек личного состава.

В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали. Устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петроградском районе Санкт-Петербурга мужчина решил поджечь автомобиль бывшего мужа своей жены. В результате загорелись еще две соседние машины.

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