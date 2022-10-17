Петербуржцам рассказали, когда в город нагрянут первые заморозки

Петербуржцам рассказали, когда в город нагрянут первые заморозки
Петербуржцам рассказали, когда в город нагрянут первые заморозки. Фото: Unsplash

В Северной столице начала ухудшаться погода. Сегодня поднялся сильный ветер, местами порывы достигают 23 метров в секунду. Специалист предупредил: уже очень скоро в город придут первые заморозки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов объяснил «МК в Питере» ситуацию с погодой в ближайшие дни. По словам эксперта, заморозков в Ленинградской области стоит ждать уже 19 октября, но вот в Петербурге их до конца месяца пока не предвидится.

Колесов подчеркнул, что в городе до начала ноября ночью будет наблюдаться только плюсовая температура.

Сегодня жителей Петербурга ждет сильная непогода, усиление ветра будет варьироваться от 18 до 23 метров в секунду, в течение дня пройдут дожди. Уровень воды в Неве возле Горного института поднимется до 140 сантиметров. После прохождения холодного атмосферного фронта ждать больше 10 градусов тепла уже не стоит.

Александр Колесов заморзки новости СПб погода


 

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