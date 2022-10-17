Участники K-Pop группы BTS пройдут обязательную службу в армии

Все участники K-pop группы BTS пойдут служить в армию, но по отдельности.

Новость о том, что все мемберы пройдут службу подтвердило представляющее южнокорейских артистов агентство Big Hit Music.

Отмечается, что после недавно прошедшего концерта в поддержку заявки Пусана на проведение World Expo 2030 каждый из участников сконцентрирован на сольной деятельности, поэтому наступил момент для того, чтобы пройти службу, с которой очень долгое время все было крайне неопределенно.

«Компания и участники планируют вновь собраться приблизительно в 2025 году после обязательной службы», — подчеркнули в пресс-релизе.

Предполагается, что участник группы Джин начнёт процесс, как только завершится его график работы над сольным релизом. Это должно произойти в конце октября. После он будет следовать процедуре призыва, предусмотренной корейским правительством. Другие члены группы также пройдут военную службу в соответствии с индивидуальными планами.

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