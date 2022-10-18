За сутки в России более 9 тысяч человек подхватили коронавирусную инфекцию

За сутки в России более 9 тысяч человек подхватили коронавирусную инфекцию. Фото: unsplash

За сутки в России более 9 тысяч человек подхватили коронавирусную инфекцию. Фото: unsplash

Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Свердловская область. Сегодня, 18 октября, она обогнала Москву и Петербург, где местные медики за прошедшие сутки зафиксировали 647 новых случаев коронавируса.

Госпитализирован 181 человек, выздоровели – 1 522, умерли – 19. Всего с начала пандемии в городе заболели1 779 210 местных жителей, вылечились — 1 733 423 человека, а общее число жертв достигло 35 576. Об этом во вторник сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Свердловская область, где коронавирус выявили еще у 804 человек. На третьем месте оказалась Москва — 606 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге дополнительные санитарно-профилактические мероприятия по недопущению завоза и распространения коронавируса больше необязательны.