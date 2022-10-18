Утром на проспекте Большевиков произошло возгорание в кабинете школы

Утром на проспекте Большевиков произошло возгорание в кабинете школы
Утром на проспекте Большевиков произошло возгорание в кабинете школы. Фото: "Яндекс.Карты"

Сегодня утром специалисты узнали о пожаре в Невском районе, который удалось потушить до приезда спасателей.

Около 10:22 во вторник, 18 октября, поступило сообщение о пожаре в школе на проспекте Большевиков, 28. Специалисты оперативно выехали на место происшествия.

Стало известно, что на третьем этаже здания в кабинете вспыхнул внешний накопитель. Возгорание сотрудники учебного учреждения смогли устранить своими силами до прибытия сотрудников МЧС.

После произошедшего сведения о пострадавших не поступали. На тушение пожара выделили команду из дух единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 17 на 18 октября в одном из петербургских домов спасатели тушили пожар, в результате которого пострадали женщина с ребенком. По прибытию на место удалось установить, что на первом этаже шестиэтажного жилого дома, на лестничной клетке огонь охватил обстановку и электрощит на площади 20 квадратных метров.

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