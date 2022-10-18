В Петербурге совместили самовольное остекление балконов с жалобами на капремонт фасадов

В Петербурге совместили самовольное остекление балконов с жалобами на капремонт фасадов. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге совместили самовольное остекление балконов с жалобами на капремонт фасадов. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петербурге, с одной стороны, жильцы многоквартирных домов жалуются на качество капитального ремонта фасадов, а с другой — жильцы этих же домов самовольно ставят на эти фасады блоки кондиционеров и без спроса остекляют свои балконы.

Такая история произошла в доме на проспекте Непокоренных, 74. Жильцы пожаловались одному из городских депутатов на состояние фасада. Мол, все в трещинах и выглядит непрезентабельно. Оказалось, что причиной тому может быть состояние фасада, которое обеспечили сами жильцы.

В Фонде капремонта говорят, что из-за самовольных переделок фасада не всегда удается провести весь комплекс работ. Порой принять работы по капитальному ремонту не удается вовсе.

«Незаконные конструкции на фасаде мешают проведению ремонта, ведут к нарушению техники безопасности. А тем временем, с объекта падает плитка, угрожает людям», — описали в Фонде ситуацию на Непокоренных, 74.

В Петербурге предусмотрены штрафы за незаконное остекление и в теории администрации районов могут обратиться в суд с требованием демонтировать незаконное остекление. На практике, как пишет Neva.Today, таких случаев, кажется, нет еще в истории Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские власти приняли решение приостановить действие отдельных положений закона «О градостроительной деятельности» до 1 января 2024 года.