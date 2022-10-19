В Петербурге рассмотрят дело вытащившей из чужой посылки дорогой телефон работницы «Почты России»

Бывшая сотрудница «Почты России» предстанет перед петербургским судом за присвоение телефона из чужой посылки.

По информации Прокуратуры Санкт-Петербурга, 10 октября прокуратура Красногвардейского района Северной Столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней бывшей сотрудницы одного из отделений «Почты России». Женщину обвиняют в совершении преступления по части 3 статьей 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).

По версии следствия, в августе 2022 года женщина-оператор одного из сортировочных центров «Почты России» воспользовалась своим служебным положением и беспрепятственным доступом к почтовым отправлениям.

Обвиняемая присвоила посылку, в которой находился смартфон «Xiaomi» с аксессуарами, общей стоимостью около 46 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия смартфон возвратили законному владельцу.

Уголовное дело по существу рассмотрят в Красногвардейском районном суде.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что на Некрасова оператор «Почты России» из окна прострелил ногу петербуржцу.