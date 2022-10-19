Пьяный петербуржец устроил концерт для голоса со свиной ногой в салоне троллейбуса

Пьяный петербуржец устроил концерт для голоса со свиной ногой в салоне троллейбуса
Фото: unsplash

В Петербурге пьяный мужчина устроил для пассажиров автобуса уникальный концерт — «маэстро» на потеху публике громко пел в свиную ногу.

Петербуржцы поделились в соцсетях видеороликом, не оставившим равнодушным никого, кто знает толк в музыке и кулинарии. Об этом сообщил Петербург2.

Судя по кадрам видео, выпивший петербуржец устроил утром в среду концерт в троллейбусе №8. В качестве микрофона мужчина использовал свиную ногу.

«Утром еду на работу и тут заходит в троллейбус №8 на Владимирской мужчина с микрофоном в руках (микрофон — этот была свиная нога) и он пел песню в копыто», — поделился гомерически смешной историей очевидец в социальных сетях.

По словам пассажиров, концерт продлился недолго, поскольку зов муз увлек шансонье в открытые на остановке двери. Зато опубликованный в соцсетях ролик поднял настроение петербуржцам.

«Мужик ты сделал мое утро и весь день», «Солист группы «Рога и копыта», — радуются необычной выходке в комментариях горожане.

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