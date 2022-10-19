В Петербурге управляющая ювелирным магазином «Адамас» получила условный срок за присвоение золота и денег из кассы

Суд Московского района Петербурга вынес приговор по делу о присвоении денежных средств и ювелирных изделий управляющей магазина» «Адамас». Женщина отделалась тремя годами условки.

По информации пресс-службы прокуратуры Петербурга, 10 октября суд Московского района признал Елену Ананьеву виновной в совершении преступления по части 4 статье 160 УК РФ (присвоение имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Суд установил, что петербурженка с августа по ноябрь 2021 года, будучи управляющей в магазине «Адамас» на Московском проспекте забирала хранящиеся в магазине ценности. Ананьева прикарманила лом золота и ювелирку на общую сумму свыше 1,7 млн рублей, а также более 110 тысяч рублей из кассы.

Сама подсудимая признала свою вину и частично возместила ущерб в размере более 438 тысяч рублей.

Учитывая все обстоятельства, суд назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск представителя потерпевшего на сумму свыше 1,4 млн рублей.

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