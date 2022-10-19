Группа Аквилон запустила новую акцию «Ипотека за 1 рубль в месяц»

Федеральный девелопер Группа Аквилон совместно со Сбербанком запустила программу «Ипотека за 1 рубль в месяц». Предложение актуально с 17 октября и распространяется на жилые комплексы в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и Северодвинске.

Акция действует следующим образом: клиент приобретает квартиру в ипотеку и платит всего 1 рубль в месяц в течение срока до двух лет. Когда объект вводят в эксплуатацию, ежемесячный платеж корректируется в соответствии с выбранной ипотечной программой для конкретного жилого комплекса.

Ставка по ипотеке фиксируется на весь период кредитования. Первоначальный взнос составляет от 15% общей стоимости квартиры для жилых комплексов в Москве и от 20% для объектов в других городах присутствия Группы Аквилон. Срок кредита — до 30 лет. Покупатели могут воспользоваться программой с господдержкой или семейной ипотекой.

В рамках акции каждый желающий также получает возможность за дополнительную плату дозаказать чистовую отделку квартиры в одном из трех цветовых решений на выбор: Sand, Terra, Graphite. Воспользоваться спецпредложением или узнать подробности можно в отделе продаж по телефонам.

Москва: +7 (495) 488-95-95

Санкт-Петербург: +7 (812) 445-77-36

Архангельск: +7 (8182) 60-40-41

Северодвинск: +7 (812) 445-77-36.

Группа Аквилон работает на российском строительном рынке с 2003 года. За 19 лет работы компания построила и сдала точно в срок более 200 объектов недвижимости общей площадью более 2 млн кв. м — это жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Группа Аквилон входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны по данным Единого ресурса застройщиков.

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