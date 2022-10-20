Петербургский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом

Петербургский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Блокаду Ленинграда 20 октября признали в Петербурге геноцидом национальных и этнических групп.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, городской суд Северной Столицы признал блокаду Ленинграда военным преступлением, геноцидом национальных и этнических групп.

Суд провел 7 судебных заседаний, в рамках которого допросили 12 специалистов и 4 свидетеля. В рамках следствия эксперты изучили материалы с грифом «Совершенно секретно», а также видеоматериалы, фото, экспертизы, исторические документы.

Кроме того, в ходе заседаний стало известно, что количество погибших в блокаду составило не менее 1 093 842 человек, а общий причиненный ущерб составил 35.309 трлн рублей. Собранные материалы позволили утверждать также и о намеренном разрушении агрессорами уникальных памятников и архитектурных ансамблей Ленинграда.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что общее число жертв во время блокады Ленинграда составило не менее 1 093 842 человек. .

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