Частичная мобилизация по-новому расставила гендерные акценты на рынке труда Петербурга

В Петербурге на рынке труда случился революционный гендерный сдвиг из-за частичной мобилизации. Впервые предпочтения работодателей при приеме на работу оказались на стороне женщин, а не мужчин.

По информации Мойки78, частичная мобилизация произвела гендерную революцию на петербургском рынке труда. Если раньше со скрытой дискриминацией при приеме на работу сталкивались бездетные женщины, то сейчас под удар попали мужчины.

Дело в том, что работники мужского пола стали требовательны к условиям труда — многие хотят работать удаленно или из-за рубежа, а над самими работодателями нависла проблема внезапной мобилизации работника.

В одном из HR-департаментов местной крупной компании Петербурга сообщили, что у специалистов нет тенденции нанимать меньше, хотя действительно возникли сложности с кандидатами-мужчинами, потому что многие из них теперь рассматривают только удаленку.

«У всех кандидатов-мужчин мы теперь спрашиваем, какая у них группа годности и не собираются ли уезжать в связи ситуацией», — анонимно отметили HR-специалисты.

В другой петербургской компании заявили, что существует негласное понимание необходимости отдавать предпочтение кандидатам-женщинам.

«Прямого распоряжения не было, но с учетом частичной мобилизации не хочется рисковать и искать замену новому сотруднику через день-два», — отметил представитель организации.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что молодежь Петербурга на 18% меньше хотела выходить на работу в 2022 году.