Молодежь Петербурга на 18% меньше хотела выходить на работу в 2022 году

Молодежь Петербурга на 18% меньше хотела выходить на работу в 2022 году
Фото: unsplash

Эксперты бьют тревогу: в Северной столице стремительно сокращается количество работающей молодежи. За год количество трудоустроенных молодых людей снизилось более, чем на 18%.

По информации аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в Петербурге ощутимо убавилось количество трудоустроенных молодых людей. Речь идет о работниках, которым от 15 до 29 лет.

На данный момент в Северной Столице насчитывается 385 тысяч молодых работников, что почти на 18% меньше, чем в прошлом году. С такими неприятными показателями город вошел в десятку российских регионов-лидеров по сокращению работающей молодежи.

Такая тенденция справедлива и для всей страны в целом. За год количество работников в возрасте 25-29 лет в России снизилось на 674 тысячи. А количество работников в возрасте 20-24 лет уменьшилось на 461 тысячу.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что после начала частичной мобилизации петербуржцы снова захотели работать онлайн.

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