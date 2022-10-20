Россияне снова смогут скачивать приложение «ВКонтакте» через App Store

Социальная сеть «ВКонтакте» предоставила информацию о владельцах в App Store — россиянам с айфонами снова стало доступно приложение VK.

По информации ТАСС, приложение российской социальной сети «ВКонтакте» вновь стало доступно в магазине App Store, обслуживающем устройства американской компании Apple. Дело в том, что российская соцсеть подтвердила, что пакет ее акций не принадлежит юридическим лицам, подпавшим под санкции Великобритании.

Напомним, что приложения соцсети были удалены из App Store согласно требованию закона после нескольких запросов на предоставление документов для подтверждения того, что VK не нарушает санкции Великобритании.

«После удаления разработчик предоставил требуемую информацию, которая подтверждала, что контрольный пакет акций не принадлежит юридическим лицам, подпавшим под санкции. Таким образом, приложения были восстановлены в App Store», — отметили в Apple.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что стало известно, чем параллельный импорт электроники и техники в России помешал покупателям.