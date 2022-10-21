Реплика чудотворной иконы появится в Смольном соборе

В Петербурге подходит к завершению семилетняя реставрация архитектурной и храмовой доминанты города — Смольного собора. Совсем скоро в нем появится свой объект поклонения.

В конце октября 2022 года в Смольный собор планируют перенести точный список с чудотворной иконы Феодоровской Божией Матери, хранящейся в Богоявленско-Анастасиином женском монастыре в Костроме. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге.

Выбор иконы Феодоровской Божией Матери как наиболее почитаемой в Смольном соборе был не случайно одобрен руководством Санкт-Петербургской епархии. Согласно одному из преданий, еще в 1239 году этим святым ликом благословили брак Александра Невского с дочерью Полоцкого князя Брячислава.

На оборотной стороне иконы находится изображение святой мученицы Параскевы (Пятницы), которую на Руси считали покровительницей молодости, свадеб и невест.

Смольный же изначально возводили как женский монастырь, позднее в нем разместился институт благородных девиц, что делало это место для жителей Петербурга символом юношества, образования, студенчества и чистоты.

Пожалуй, более важным фактом при выборе именно этой иконы для размещения в Смольном соборе является ее значение для российского императорского дома.

Напомним, что вся история Смольного монастыря неразрывно связана с династией Романовых — его строительство началось при Елизавете Петровне и закончилось при Николае I.

При этом в 1613 году именно образом Феодоровской Божией Матери Михаил Федорович Романов, первый из монархической династии, был благословлен матерью на царствование. Позже иконой крестили иноземных цариц, которые после получали отчество Федоровна в честь Богоматери.

А по утвержденному в 1835 году «Положению о соборе» храм получил статус собора всех учебных заведений в память матери императора Николая I Марии Федоровны, которая глубоко почитала икону. В честь нее был освящен один из приделов собора.

Согласно сказаниям, на рубеже XII–XIII веков икона с образом Феодоровской Божией Матери была перенесена из разоренного ханом Батыем Городца в Кострому. Святыню поместили в церковь великомученика Феодора Стратилата, после чего за ней и закрепилось название «Феодоровская».

Иконе удалось пережить два пожара в Костромском соборе и наступление на Кострому татар.

В 1260 году к Костроме подступили татары, что грозило городу полным разорением, так как в ополчении у князя была лишь малая дружина.

Князь повелел нести перед дружиной образ Пресвятой Богородицы. Во время битвы совершилось чудо: от лика Защитницы христиан стали исходить ослепительные лучи света. Пораженные ими татары обратились в бегство, и битва окончилась победой костромичей.

В память об этом чуде князь на месте, где во время битвы стояла икона, утвердил крест. Позднее там была выстроена каменная часовня, а близлежащее озеро было названо Святым.

После благословения на царствование Михаила Федоровича появились многочисленные списки с Костромской иконы Феодоровской Божией Матери. Один из первых заказала в Москву мать царя.

Со второй половины XVII века получили распространение экземпляры с клеймами, описывающими события из истории чудотворного образа.

К XIX веку святыню украсили драгоценные камни — бриллианты, яхонты, изумруды, рубины и жемчуг, а в конце столетия для нее был создан золотой оклад весом 10 кг.

На протяжении веков оригинал иконы сохранялся в хорошем состоянии. По многочисленным свидетельствам прихожан, краски начали тускнеть лишь незадолго до потери Романовыми царской власти.

Список иконы для Смольного собора создавался около года восьмью мастерами: иконописцами, резчиками по металлу и дереву, ювелирами.

Как рассказали в Фонде, в результате получилось эксклюзивное изделие ручной работы, не подлежащее массовому тиражированию. Икона выполнена в технике темперной живописи, оклад изготовлен на основании 3D-модели, а его рельеф отчеканен на металле.

Святыню оформили сусальным золотом, стразами, полудрагоценными камнями и искусственно выращенным жемчугом.

На сегодняшний день сложно делать прогнозы, станет ли точная реплика иконы Феодоровской Божией Матери чудотворной, подобно оригиналу. Ясно одно — уже в этом году Смольный собор, как и все крупные православные храмы Петербурга, наконец обретет свою почитаемую икону и еще больше приблизится к тому, чтобы стать новой точкой притяжения в Северной столице — как для туристов, так и для паломников.