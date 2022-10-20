Володин: в России более 9500 многодетных отцов освободили от частичной мобилизации

Спикер Госдумы подтвердил: многодетных отцов отозвали из воинских частей. Так мужчины, у которых есть от трех детей, больше не подлежат частичной мобилизации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале подтвердил информацию о том, что многодетных отцов России освободили от частичной мобилизации.

«Многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации. Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны», — написал Володин.

По его словам, в военном ведомстве также однозначно подтвердили освобождение от мобилизации для многодетных отцов. Так военкоматы уже отменили призыв более 9500 российских мужчин, воспитывающих трех и более детей. Их отозвали из военных частей и вернули к семьям, подчеркнул политик.