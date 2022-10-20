В Павловске построят психоневрологический интернат на 300 мест

В Павловске построят психоневрологический интернат на 300 мест
Фото: Pxhere

Госстройнадзор Санкт-Петербурга 20 октября выдал разрешение на строительство психоневрологического интерната в Павловске.

По информации пресс-службы Смольного, здание стационарного учреждения социального обслуживания будет расположено между Садовой улицей, Пограничной Федоровской дорогой и Партизанским переулком в Павловске. Соответствующее разрешение на строительство выдал петербургский Госстройнадзор.

В учреждении смогут постоянно проживать 300 петербуржцев, нуждающихся в постоянной помощи и профессиональном уходе. Воспитанники интерната смогут получить профессиональное лечение, услуги по социальной адаптации, физиотерапии. В соцучреждении также обустроят библиотеку, актовый зал и мастерские.

В каждом помещении нового интерната обустроят специализированные комнаты и места для инвалидов-колясочников.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Приморском районе Петербурга построят школу и детский сад на 1000 мест.

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