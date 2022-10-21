Сотрудники транспортной полиции вычислили в Пулково мигранта-экстремиста

В ходе отработки пассажиропотока в петербургском аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции заметили уроженца ближнего зарубежья, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, 18-летний молодой человек пять месяцев скрывался от правоохранительных органов иностранного государства за совершение особо тяжкого преступления, против мира и безопасности человечества, а также за участие в организации деятельности экстремистской организации.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания до передачи инициатору розыска.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пассажирка из Дубая попыталась пройти по «зеленому» коридору петербургского аэропорта Пулково в украшениях на 4,5 млн. В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщили, что женщина и ее спутник прилетели из ОАЭ, а сами являются гражданами Белоруссии.