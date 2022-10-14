Пассажирка из Дубая попыталась пройти по «зеленому» коридору Пулково в украшениях на 4,5 млн

Пассажирка из Дубая попыталась пройти по "зеленому" коридору Пулково в украшениях на 4,5 млн. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Пассажирка из Дубая попыталась пройти по "зеленому" коридору Пулково в украшениях на 4,5 млн. Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Дорогие украшения гражданке, прилетевшей из Дубая, подарил ей ее спутник. Позже у него в багаже нашли пустые коробки и чеки. Выяснилось, что речь идет об изделиях Cartier стоимостью 4,5 миллиона рублей, которые пара не стала декларировать.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления сообщили, что мужчина и женщина прилетели из ОАЭ, а сами являются гражданами Белоруссии. После прилета они выбрали «зеленый» коридор (этим было обозначено, что у прибывших нет товаров, которые нужно задекларировать).

Однако во время досмотра таможенники заметили украшения Cartier на женщине, которая объяснила, что товары предназначены для личного использования. По чекам покупателем оказался спутник гражданки.

Драгоценности отправили на экспертизу, где выяснили их подлинность и точную стоимость. Оказалось, что ювелирные изделия выполнены из золота, имеют вставки из бриллиантов, изумрудов и корундов. Их общая стоимость оценивается в 4, 53 миллиона рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

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