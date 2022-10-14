Впервые за два года в Шри-Ланку из Пулково можно будет отправиться прямым рейсом

Впервые за два года в Шри-Ланку из Пулково можно будет отправиться прямым рейсом. Фото: пресс-служба аэропорта Пулково/Павел Дерюгин

Впервые за два года в Шри-Ланку из Пулково можно будет отправиться прямым рейсом. Фото: пресс-служба аэропорта Пулково/Павел Дерюгин

Из петербургского аэропорта в Шри-Ланку запустят прямой рейс. Самолеты не летали по этому направлению с 2020 года.

В пресс-службе Пулково рассказали, что авиарейсы начнут осуществляться с 3 ноября. Из аэропорта Пулково авиакомпания AZUR air будет выполнять прямой рейс в Коломбо.

Отмечается, что перелеты планируют делать один раз в 10–11 дней. Прилет в Санкт-Петербург из Коломбо, согласно расписанию, запланирован в 20:15, а отправление из аэропорта Пулково в крупнейший город Шри-Ланки назначено на 22:40. Пассажиры будут осуществлять перелеты на Boeing 767-300ER

Партнером выступил туроператор ANEX Tour. Приобрести авиабилеты можно в составе туристического пакета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 14 октября в расписании авиарейсов в Пулково почти нет изменений, но один самолет все же вылетит с задержкой.