Из Пулково на вылет 14 октября задержат самолет в Якутск

Из Пулково на вылет 14 октября задержат самолет в Якутск. Фото: Baltphoto

Из Пулково на вылет 14 октября задержат самолет в Якутск. Фото: Baltphoto

В пятницу, 14 октября, в расписании авиарейсов в Пулково почти нет изменений, однако один самолет все же вылетит с задержкой. Отмененных рейсов пока не предвидится.

По данным онлайн-табло на 08:15 осуществляется посадка на четыре рейса: в Минеральные Воды, Архангельск, Челябинск и Волгоград.

Несколько позже запланированного отправят самолет до Якутска от авиакомпании «Якутия», который изначально был запланирован на 21:20. Теперь пассажиры воздушного судно вылетят из Пулково в 22:50.

Все остальные авиарейсы, согласно предоставленным данным, отправятся в путь по расписанию. Обо всех изменениях можно будет узнать через сайт петербургского аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце сентября в Пулково сообщили об увеличении числа рейсов в Стамбул. За дополнительные самолеты отвечает авиакомпания Pegasus Airlines.