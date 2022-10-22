Щелчок выключателем выбил стекла в заполненной газом квартире и отправил целую семью из Гаврилово в больницу

В Выборгском районе Петербурга желание выключить свет в заполненной газом квартире отправило женщину в реанимацию. Ее мужу и сыну также потребовалась помощь врачей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 21 октября в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Гаврилово в доме по улице Центральной произошел хлопок, из-за которого в доме выбило стекла.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что в тот вечер 33-летний рабочий Выборгского судостроительного завода, возвращаясь домой вместе с 38-летней супругой в парадной дома почувствовал запах газа. Войти в квартиру у них сразу не получилось, поэтому мужчине пришлось выбить двери.

Зайдя в квартиру, пара прошла на кухню — там они обнаружили лежащего на газовой плите 20-летнего пасынка. Мужчина стал приводить юношу в чувство, а супруга открыла окна и включила свет на кухне. Из-за этого действия в квартире взорвался накопившийся бытовой газ, от которого на женщине загорелась одежда.

Из-за взрыва в квартире выбило три окна, а по стене дома прошла трещина. Пострадавших госпитализировали в больницу — пасынок в состоянии средней тяжести заработал ожог дыхательных путей, а мужчина отделался термическим ожогом 1 степени пальцев левой кисти. Женщине повезло меньше: ее в тяжелом состоянии с термическими ожогами нескольких областей тела госпитализировали в реанимацию.

О других пострадавших в инциденте не сообщалось.

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