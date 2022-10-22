Надругавшийся над несовершеннолетней петербуржец схлопотал черепно-мозговую травму от ее защитников

В Невском районе Петербурга пьяные посиделки закончились двойным насилием — петербуржец надругался над школьницей, после чего терпеть побои пришлось уже ему. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb ночью 21 октября в полицию позвонил консьерж дома по улице Шотмана и сообщил, что в квартире указанного дома избили мужчину.

Прибывшие на место происшествия правоохранители в парадной дома задержали 23-летнего петербуржца со следами побоев. Оказалось, мужчина пришел в гости и после совместного распития спиртных напитков с другими гостями совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 16-летней школьницы. После этого мужчину избили знакомые, находящиеся в злополучной квартире.

Задержанного увезла бригада скорой помощи в сопровождении наряда полиции. Мужчине потребовалась медицинская помощь после диагноза «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рана затылка». Пострадавшей от его действий девушке также потребовалась помощь врачей — у нее были множественные гематомы верхних и нижних конечностей и ссадина на пальце левой кисти.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 132 части 3 пункту «а» УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что принудительно лечившийся у психиатра знакомый из соцсетей надругался над 14-летней школьницей на проспекте Художников.